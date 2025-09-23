災害の危険度が高まるとされる「線状降水帯」が９月２１日未明、北海道内で初めて発生しました。「線状降水帯」の発生により、豪雨や強風が吹き荒れ、道内の広い範囲に大きな爪痕を残しました。（坂上カメラマン）「川が氾濫して住宅街が冠水しています」２１日午後２時前、釧路市音別町の住宅街の様子です。広い範囲にわたって泥水に覆われ、川と住宅街の境目がわからない状態に・・・２１日午前３時すぎ、釧路地方や十勝地方に道