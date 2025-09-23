岐阜県岐南町で9月18日、車で衝突事故を起こして相手の車の3人にケガをさせたにもかかわらず逃げたとして、63歳の無職の男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは、岐阜市に住む無職・吉田靖容疑者(63)です。吉田容疑者は岐南町上印食の交差点で18日午後3時過ぎ、軽自動車を運転して右折しようとした際、対向車線を直進してきた車に衝突し、3人にケガをさせたにもかかわらず逃げた疑いが持たれています。衝突