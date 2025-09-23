◇プロ野球セ・リーグヤクルト3−2阪神(22日、神宮球場)ヤクルトの5年目の助っ人オスナ選手がチームへの愛を語りました。2-2の同点の8回、「3打席目はチャンスで凡退してしまったので、いつも以上に集中していた」と話すオスナ選手は、ドリス投手のインコースのストレートをとらえ、左中間への一発。決勝の14号ソロに「最高の結果でした」と振り返りました。今季はシーズン序盤から主軸の村上宗隆選手をケガで欠き、苦しい1年。