福岡県みやま市瀬高町で22日夜、不審な動きをする軽乗用車を運転していた男が酒気帯び運転の疑いで逮捕されました。福岡県みやま市瀬高町で22日午後10時前、パトロール中の警察官が道路脇に停止したまま国道に入ってこない軽乗用車を発見し、運転していた男に声をかけました。その際、男から酒の臭いがしたため呼気を調べたところ、基準値を上回るアルコールが検出され、警察は男を酒気帯び運転の疑いで逮捕しました。