米国債利回り（NY時間16:28）（日本時間05:28） 米2年債 3.605（+0.034） 米10年債4.151（+0.023） 米30年債4.769（+0.026） 期待インフレ率2.373（-0.017） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは上昇。ＦＯＭＣ委員の発言が複数伝わり、政策判断に慎重姿勢を取るとの見方を示している。政策金利に敏感な２年債利回りは３．６０％台に上昇し、利回りは全ての年限で上昇し