タレントのマツコ・デラックスが２２日放送の日本テレビ系「月曜から夜ふかし」（月曜・午後１０時）に出演。現在の体調に言及する一幕があった。８月に北海道での仕事に向かおうとした羽田空港で腰の亜脱臼を発症。休養に追い込まれたマツコはこの日、「今、あれ、塗ってんのよ、湿布の塗るヤツを」と口に。共演の村上信五が「まだ完治してないの？」と聞くと「しないわよ、もう」と諦めたように話した。「もう、何…。なん