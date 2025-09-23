（写真：Graphs / PIXTA）「スマホソフトウェア競争促進法」（スマホ新法）が2025年12月8日に施行され、公式ストア以外のアプリ配信が許可される。アプリ提供者側としては、提供先が広がることが期待されている。一方、これまで公式ストアであるGoogle PlayやApp Storeが行っていた監査が、代替マーケットでどの程度実施されるかは不透明であり、不正なアプリが広がることを危惧する声もあるのが事実だ。安全・安心なアプリを提供