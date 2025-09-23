【モスクワ共同】バイデン前米大統領から1993年に性的暴行を受けたと主張した米国人女性タラ・リードさん（61）が22日、ロシア国籍を取得した。プーチン大統領が同日、国籍付与の大統領令に署名した。リードさんは事実上の亡命で2023年にロシアに移住していた。バイデン氏は、主張は虚偽だとして全面的に否定している。リードさんはバイデン氏が上院議員だった時に事務所スタッフを務め、同氏からスカートの中に手を入れられ、