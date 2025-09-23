アメリカ、ニューヨークの国連本部では、パレスチナ問題の解決に向けた首脳級の会議が開かれています。この会議でパレスチナを国家承認した国は、国連加盟国の8割に達する見通しです。日本時間午前4時から始まった会議は、パレスチナとイスラエルの「2国家共存」による問題解決を目指すものです。この会議では、すでにパレスチナを国家として承認すると発表していたイギリスやカナダなどに加え、フランスが先ほど新たに承認を宣言