イギリス政府がパレスチナの国家承認を正式発表したことを受け、パレスチナ代表部は大使館に格上げされると明らかにし、旗の掲揚を行いました。記者「いま旗が掲げられました。周辺からは歓声と拍手があがっています」パレスチナ代表部は22日、ロンドン市内の建物の前でパレスチナの旗を掲揚する式典を行いました。ゾムロット大使は演説で、パレスチナ代表部が近く「大使館」に格上げされるとして、新たな看板のデザインを示しまし