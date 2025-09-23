プロ野球・巨人の中山礼都選手が今シーズン好調を維持している打撃や慣れない外野の守備について語りました。2020年にドラフト3位で入団してからプロ5年目のシーズンを過ごしている中山選手。6月29日のDeNA戦では、ジャクソン投手からプロ初本塁打を記録すると、ここまで7本をマークしています。特に9月13日の阪神戦では、チームが初回に3失点した直後の裏の攻撃で逆転満塁弾。長打力だけでなく勝負強さも目立っています。そのホー