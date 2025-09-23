「つたや」全景。スナックだけが他の部分から独立しており、それ以外は1階、2階ともに内部でつながっている（写真：筆者撮影）【写真】廃居だが内部には凝ったつくりが残っている温泉街には"色っぽいエリア"がつきものである。一時期の衰退からは信じられないほど人が集まるようになった静岡県熱海市にも当然そうしたエリアがあった。そのエリア内に残された築70年の建物が、30年ほど放置されていた期間を経て再生されようとしてい