timeleszによるバラエティ番組『タイムレスマン』（フジテレビ系）が、本日9月23日24時25分より放送される。 （関連：timelesz 寺西拓人の止まらない快進撃俳優業から声優、単独CM出演まで……多方面での活躍ぶり） 今回は、漫才コンビ 紅しょうがの熊元プロレスと稲田美紀、お笑いトリオ ぱーてぃーちゃんから信子と金子きょんちぃをゲストに迎え、おなじみの番組オリジナル競技『立道（たてどう）』で対決。