クルーズ船に乗りながらリハビリする旅もある（写真：Andrey Armyagov／PIXTA）【写真で見る】クルーズ船でリハビリクルーズ船の旅といえば、美しい景色を眺め、芸術に触れ、お酒や食を楽しむなど余暇を味わうもの……と、多くの人が想像するだろう。しかし、介護リハビリを集中的に受けるために航海する旅もある。「ポラリス×クルーズ」だ。船上でのリハビリテーション（以下、リハビリ）とは、一体どんなプログラムなのか。クル