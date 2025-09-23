23日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比170円高の4万5490円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万5493.66円に対しては3.66円安。出来高は6568枚だった。 TOPIX先物期近は3148ポイントと前日比8.5ポイント高、TOPIX現物終値比15.17ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 45490+1706568 日経225min