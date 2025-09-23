ＪＲＡは２２日、都内の本部で定例会見を行い、２６年度の開催日割案を発表した。年始は中山金杯（中山）、京都金杯（京都）をメインレースとし、１月４日からスタート。４日に中央競馬が始まるのは、７４年から１月５日に競馬開催開始が定着した以降では、０９、１５年に次いで３度目で１１年ぶりとなる。１年の締めくくりは有馬記念（１２月２７日・中山）。来年は２８日が月曜日とあって、２８日開催が多かったホープフルＳ