◇パ・リーグソフトバンク0-1オリックス（2025年9月22日みずほペイペイ）ソフトバンク・周東は死球を受けた背中の痛みで、2試合連続で欠場した。この日は病院を受診し試合前練習には姿を現さなかったものの、ベンチ入りして積極的に声を出していた。「（登録）抹消になっていないので、痛みさえ引けばいける。1日たって良くなっている。そんなに長くはかからないと思っている」と出場に向けて意気込みを話した。