９２年１２月１０日。第２６回スプリンターズＳ。この頃は寒さが身に染みる１２月に開催されており、当時、ホッカイドウ競馬の記者をしていた私は、シーズンオフとともに東京本社へ出張していた。人生、誰しも“初めての○○”があるもので、私にとってあの日が初めての中山競馬場だった。お目当ては熱狂的ファンだった田中勝春騎手騎乗のヤマニンゼファー。同年５月の安田記念の覇者で、１１番人気での勝利に大興奮。フライン