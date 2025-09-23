歌、小説、絵画、映像、ステージ上のパフォーマンス……人は人が想いを乗せて紡いだ作品に、大きく心を動かされることがある。2021年3月に約8年間在籍した乃木坂46を卒業。俳優、モデル、カラコンのプロデュースなどマルチに活躍している堀未央奈（28）が心を動かされたのはーー。「デビュー4年めに観た、山戸結希監督の映画『溺れるナイフ』（2016年）です。お芝居の経験もそれほどなく、演じることの難しさもおもしろさもわ