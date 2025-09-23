ソフトバンクの7年目右腕、板東湧梧投手（29）は昨季、今季と1軍での登板がない。ウエスタン・リーグで防御率1位と安定した投球を続けながらも昇格がなく、悔しいと胸の内を語った。そんな中で元気をくれるのはファンの間で“イケメンコンビ”と人気の川口冬弥投手（25）。育成選手だった川口が6月に支配下登録され、2人には新たな夢が生まれた。「悔しいという思いしかない」。今季これまでを振り返りながら板東がこぼした素