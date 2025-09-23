ＪＲＡは２２日、都内の本部で定例会見を行い、競馬学校の騎手課程第４２期生の退学者や留年者が続出し、来春デビューの新人騎手がいなくなることに言及した。菊田理事は「非常に残念で申し訳ないと思っています。７人が令和５年の４月に入学し、結果的に３人が留年、４人が退学。退学、留年はケガ、規定の体重、規則を守れない、学力、体力がついてこられないため卒業の見込みがないというさまざまな理由があります。毎年、一定