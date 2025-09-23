◇パ・リーグ日本ハム0―2ロッテ（2025年9月22日エスコンF）逆転優勝への秘策も報われなかった。ロッテ・河村との道産子対決となった日本ハム・伊藤は7回103球を投げ、7安打2失点で今季7敗目。プロ5年目で初の中4日という強行ローテーションで8奪三振の力投を見せるも、打線の援護に恵まれなかった。「中4日での登板でしたが、体調は特に気になりませんでした。ただ、一発で先制点を与えてしまったことが悔やまれます」