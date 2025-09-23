＜大相撲九月場所＞◇九日目◇22日◇東京・両国国技館【映像】「めっちゃ美人さん」着物姿の著名人大相撲九月場所の九日目、東方花道寄りの溜まり席最前列に、黄色の着物姿が印象的な女性著名人の姿がカメラに映し出された。手に汗握る熱戦に口を“あんぐり”させる様子も確認でき、ファンからは「めっちゃ美人さん」「オーラすごい」「お口あんぐりしてるw」といった反響が相次いだ。注目のシーンは前頭九枚目・翠富士（伊勢