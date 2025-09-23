白や黒、茶トラや三毛など、猫の毛柄はなぜここまで個性豊かなのでしょう。それぞれの模様は偶然の産物かもしれませんが、色の発現は遺伝子の複雑な組み合わせで決まるようです。猫の毛柄のヒミツや性格の違いなどについて、猫の生態に詳しい富田園子さんに5回にわたる連載で教えてもらいました。オレンジ毛を作る遺伝子O(オー)の存在洋の東西を問わず人気の三毛柄。三毛猫は基本的にメスで、オスの三毛猫はとっても珍しいという話