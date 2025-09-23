ユーモラスなシーンが多い朝田3姉妹の母・羽多子を演じる江口のりこ（45）。最初は戸惑ったと番組公式HP上のインタビューで語っている。《まずオファーを受けたときに、どう考えても私は朝ドラのお母さんっぽい感じはないので、なんでだろうと思いました（笑）。羽多子は、たくましくてやさしいお母さんですね。家のことを守りつつも、夫である結太郎さんが言っていた「女子も遠慮せんと大志を抱け」という思いを大事にしていて。