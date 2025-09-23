子どもの「おねだり」にどこまで応えるべきか。大人でも熱中しやすいクレーンゲームを前に、悩んだ経験のある親は少なくないだろう。ガールズちゃんねるに9月上旬、「子供のクレーンゲーム依存」というトピックが立ち、小学3年生の息子を持つ母親が悩みを吐露した。「ピザポテトの大きな筒状のものを取りたいと4千円使って取れませんでした」トピ主は息子のクレーンゲーム好きに、ほとほと困り果てているようで、「クレーンゲーム