自民党総裁選は２２日、告示された。小林鷹之元経済安保担当相（５０）、茂木敏充前幹事長（６９）、林芳正官房長官（６４）、高市早苗前経済安保相（６４）、小泉進次郎農相（４４）の５人（届け出順）が立候補届け出を行った。直後に党本部で行われた所信演説会では、有力候補とされるうち、高市氏が奈良時代の歌人・大伴家持の和歌を詠み上げ、独自感を前面に出すパフォーマンスを行った。（樋口智城）「高市早苗、奈良の