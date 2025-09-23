２位ＤｅＮＡの東克樹投手（２９）が２２日、巨人を封じてＣＳ本拠地開催を決めると誓った。３位巨人とは２ゲーム差。ＤｅＮＡが２３日の阪神戦（横浜）に勝利し、同日に巨人が広島（マツダ）に敗れた上で、２６日の直接対決（横浜）で勝利すれば２位が確定する。２６日の大一番で先発が見込まれるのが現在リーグ最多の１４勝で、最多勝最有力候補の東だ。この日、横須賀市内の球団施設「ＤＯＣＫ」で調整した左腕は「レギュラー