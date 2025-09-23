ＭＣを務める小泉孝太郎＆高嶋ちさ子が藤森慎吾の進行のもと「華麗なる一家＝プラチナファミリー」の暮らしぶりをのぞき見する「プラチナファミリー華麗なる一家をのぞき見」（火曜・午後７時）では、「４週連続３時間火曜はプラチナな夜ＳＰ」と題し、１０月７日までの４週間、毎週火曜に３時間スペシャルを放送する。第２夜となる２３日の放送ではスペシャルゲストにバラエティー番組では初めて４人揃っての出演となる石