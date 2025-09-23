クリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝は凱旋門賞・仏Ｇ１（１０月５日、パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）で、アロヒアリイ（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父ドゥラメンテ）とのコンビで挑む。海外初戦のギヨームドルナノ賞・仏Ｇ２（ドーヴィル競馬場、芝２０００メートル）では逃げて３馬身半差の圧勝だった。過去１３回の騎乗で最高着順はプライドに騎乗した２００６年の２着（当時はフランス所属）。日本か