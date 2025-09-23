佐々木は来季の構想から外れる可能性があるのか(C)Getty Imagesドジャースの佐々木朗希が現地時間9月21日、3Aで自身2度目のリリーフ登板を果たし、1回無安打無失点と好投。メジャー復帰へ向けてアピールに成功したが、ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は「2026年のドジャースのチーム構想から外れそうな選手」を紹介しており、そのひとりに佐々木朗希が挙げられている。【動画】佐々木朗希がメジャー復帰へ！5度目のリハビ