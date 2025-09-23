オランダ・ハーグにある国際刑事裁判所（ICC）【ブリュッセル共同】ロイター通信は22日、トランプ米政権が今週中にも、戦争犯罪などを裁く国際刑事裁判所（ICC、赤根智子所長）本体への制裁に踏み切ることを検討していると報じた。ICC非加盟ながら国際金融ネットワークを握る米国による制裁が行われれば、ICCの存続が危ぶまれる事態も現実味を帯びる。パレスチナ自治区ガザへの攻撃を巡り、ICCがイスラエルのネタニヤフ首相ら