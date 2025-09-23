マインツのMF佐野海舟は、９月20日に開催されたブンデスリーガ第４節のアウクスブルク戦で、１ゴール・１アシストをマーク。３得点に関与する活躍を見せ、４−１快勝の立役者となった。14分にインターセプトからの持ち上がりでミドルシュートを突き刺し、加入２年目でブンデスリーガ初ゴールをマークすると、60分には自陣でボールを奪い、ドリブルで一気に独走。丁寧なラストパスで、パウエル・ネーベルのゴールをお膳立てして