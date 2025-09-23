◇陸上世界選手権（13日〜21日、東京・国立競技場）東京・国立競技場で開催された陸上世界選手権は21日、世界中の熱い声援に包まれて閉幕。9日間で入場者数“61万9288人”を記録しましたスタンドは連日超満員。大会のモットー「everysecond,“SUGOI”」を体現する大会となり、最終日のDAY9には、モーニングセッションに2万3575人、リレーや走り高跳びが行われたイブニングセッションに5万8723人が来場。今大会中のセッションの中で