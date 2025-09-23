NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝3775.10（+69.30+1.87%） 金１２月限は大幅続伸。時間外取引では、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げ見通しやロシアのエストニア領空侵犯で地政学的リスクの高まりを受けて買い優勢となった。欧州時間に入ると、ドル安を受けて上値を伸ばした。日中取引では、利食い売りが出る場面も見られたが、ドル安を受けて押し目を買われ、一代高値を更新した。 MINKABU PRESS