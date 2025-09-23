NY株式22日（NY時間16:21）（日本時間05:21） ダウ平均46381.54（+66.27+0.14%） S＆P5006693.75（+29.39+0.44%） ナスダック22788.98（+157.50+0.70%） CME日経平均先物45540（大証終比：+220+0.48%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は続伸。序盤は下げて始まったものの、下げが一巡すると上げに転じている。先週はＦＲＢの利下げ期待から米株式市場は最高値更新したが、週明けはその動