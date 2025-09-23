噴火警戒レベル２が発表されている雌阿寒岳について、札幌管区気象台は、火山活動が活発化した９月１２日から１６日までの間に、ごく小規模な噴火が発生していたと明らかにしました。札幌管区気象台は２２日に開いた定例会見で、噴火警戒レベル２が発表されている雌阿寒岳について、噴火が発生していたと明らかにしました。 ９月１６日に実施した上空からの調査によって判明したもので、火山活動が活発化した１２日以降に噴火し