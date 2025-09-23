◎5カ月以上ぶりに1軍復帰したソフトバンク・柳田は「知らない人もいるし、転校生の気分です」。不在の間に初対面のスタッフも増えていたようです。◎日本ハム・石井は、作新学院（栃木）時代の11年秋季高校野球関東大会で対戦した高崎（群馬）出身の報道関係者と対面し「あの、胸にえんじ色で文字が入ったユニホームですよね！」。14年前でも覚えている記憶力は凄いです。◎23日のソフトバンク戦に先発するオリックス・田嶋