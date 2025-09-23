楽天のハワードが来季残留を熱望した。23日の日本ハム戦に先発する右腕は「（来季も）ここ（楽天）でできればと思っている。ライネン、オネガイシマス」と流ちょうな日本語を交えて話した。来日1年目の今季は上半身のコンディション不良で長期離脱があったものの、7試合で4勝0敗、防御率2.08。首脳陣も能力を高く評価しており「仙台はとても好き」というハワードが残留へアピールする。