◇パ・リーグロッテ2―0日本ハム（2025年9月22日エスコンF）ロッテの河村説人投手（28）が22日、日本ハム戦に先発して自己最長の7回を2安打無失点の快投で今季2勝目を挙げた。逆転優勝へ1敗もできない新庄ハムの連勝を2で止めた。舞台の敵地エスコンフィールドから約2・5キロと近い星槎道都大出身。中4日で臨んだ同じ北海道出身で同学年の右腕・伊藤大海投手（28）との5年ぶりの投げ合いを制し、敗れれば今季最下位が決ま