◇セ・リーグヤクルト3―2阪神（2025年9月22日神宮）ヤクルト・青柳の国内復帰後初勝利はまたもお預けとなった。本拠地デビュー戦で古巣・阪神と初めて対戦。5回4安打2失点で勝敗は付かず「最低限の投球。違和感はあったけど、投げていて楽しかった」と振り返った。初回登板時に虎党からも拍手と声援が飛び、4回の小幡への死球ではブーイングも浴びた。次回は10月2日に甲子園での阪神戦に先発予定。高津監督は「演出で