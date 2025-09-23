西武は22日、外崎修汰内野手（32）が「右尺骨遠位端骨折」で全治2〜3カ月と診断されたと発表した。21日の楽天戦の4回、津留崎の151キロのシュートを右手首に受ける死球で途中交代。宮城県内の病院で検査を受けた。試合後、西口監督は「まだ分からない。確認のために（病院に）行っている」と話していた。今季は二塁から三塁にコンバートしたが、8月に3年ぶりとなる右翼に就くなど外野での起用も増え、3番打者として9月は打率