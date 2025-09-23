Snow Man・目黒蓮が実写映画『SAKAMOTO DAYS』で主演し、体重140kgの主人公・坂本太郎を演じることが決定、コメントが到着した。併せて、目黒演じる「ふくよかな坂本」と「スマートな坂本」の二面性ビジュアル、超特報映像が解禁。監督は福田雄一が務め、目黒と初タッグを組む。【動画】目黒蓮が「ふくよかな坂本」と「スマートな坂本」に！超特報2020年11月より集英社「週刊少年ジャンプ」にて連載を開始し、現在までに単行