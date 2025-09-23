巨人は残り６試合。阿部巨人は６戦全勝での２位浮上を狙う。最後の６戦で全勝したのは７０、８９、１１年の３度。また、６戦残した時点から順位を最終的に上げたのは２リーグ制以降で８８年（３→２位）、０８年（２→１位）の２度で１７年ぶりにラスト６での逆転を狙う。最近１０年の残り６試合の勝敗は以下の通り。年勝敗勝分敗順位１５〇●●〇〇〇４―２（２）１６●〇〇●●●２―４（２）１７〇〇〇●●〇４