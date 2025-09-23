お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾（42歳）が、9月21日に放送された婚活ドキュメンタリー「ガールオアレディ シーズン2」（ABEMA）に出演。家庭内のパワーバランスについて「しっかり生徒です。余計なことは言わない」と語った。「ガールオアレディ」は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリー。スタジオMC