お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾（42歳）が、9月21日に放送された婚活ドキュメンタリー「ガールオアレディ シーズン2」（ABEMA）に出演。着て欲しい“女性のデートファッション”について語ると、有名婚活アドバイザーも「おっしゃる通り」と同意した。「ガールオアレディ」は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキ