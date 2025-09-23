「日本ハム０−２ロッテ」（２２日、エスコンフィールド）熱投は実らなかった。日本ハムは打線が沈黙しての零敗。それでも、エースの双肩にはずっしりと責任がのしかかる。プロ５年目で初の中４日先発もチームを勝利に導けず。伊藤大海投手は「先制点を与えてしまって、流れを作りきれなかった。今日求められていたクオリティーとはかけ離れていたのかな」と視線を落とした。二回に先頭のソトに先制ソロを被弾し、さらに連打