◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断ルガルは5カ月の休養明けでも良く仕上がっています。臀部の筋肉が凄い。その半面、あばらの張りが弱いため腹が少し細く見えます。血統は中距離でも詰まった体形と気性は短距離向き。全身に力を入れて立っていますが、短距離戦なら問題ありません。