◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断毛ヅヤの良さならママコチャが一番。鹿毛の被毛が赤褐色の光沢を放っています。牡馬のように分厚い腹袋。首、肩、臀部（でんぶ）には強い筋肉をつけている。手入れも行き届いています。白毛馬シラユキヒメ（祖母）の牝系には気性で走るタイプが多い。ママコチャもハミ受けの強さに激しい気性をのぞかせています。6歳牝馬でも衰えを見せないのはそのため。ただ、今回は耳にも力が入りすぎていま