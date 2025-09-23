「ヤクルト３−２阪神」（２２日、神宮球場）ピンチを背負っても強いまなざしは揺るがなかった。阪神・及川雅貴投手が七回のスコアボードにゼロを並べる。これで２００５年・藤川球児のＮＰＢ記録にあと１に迫る、１６試合連続ホールド。さらに球団では０５年・藤川の５３ホールドポイント、０７年・久保田智之の５５ホールドポイントに次ぐ３人目の５０ホールドポイントに到達した。同点の七回、先頭の中村悠に中前打を浴び